Ermittlungserfolg nach Angriff auf Polizeibeamte

Der 27-Jährige, der im dringenden Verdacht steht, am 8. Februar in Überlingen zwei zivile Polizeibeamte nach einer Kontrolle angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben, konnte nach intensiver Fahndung am Donnerstag vor einer Woche durch die französische Polizei in Straßburg festgenommen werden. Dort war er den Behörden aufgefallen, als er unter anderen Personalien einen Asylantrag stellte, teilen Staatsanwaltschaft Konstanz und Polizeipräsidium Ravensburg mit. Bei der Festnahme leistete er erhebliche Gegenwehr.

Deshalb leitete die französische Polizei ein eigenes Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen ein. Bei einer Polizeikontrolle in der Schreibersbildstraße in Überlingen hatte er einem 45-jährigen Polizeibeamten mehrere Schläge auf den Kopf versetzt, sodass dieser das Bewusstsein verlor und stürzte. Der Täter schlug auch noch auf den am Boden Liegenden ein. Später biss er einer Beamtin in die Hand.