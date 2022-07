Erinnerung an das Flugzeugunglück Überlingen verbindet die Nationen

Im Alltag mag das Überlinger Flugzeugunglück am 2. Juli 2002 für die Betroffenen – Hinterbliebene, Zeitzeugen und Einsatzkräfte und deren Familienangehörige – vielleicht keine übergeordnete Rolle mehr spielen. So finden sich 50 von ihnen anlässlich des 20. Jahrestages am Samstagabend zu einer Gedenkfeier im Friedrichshafener Stadtarchiv ein, und sie begegnen sich freudestrahlend und nehmen sich zur Begrüßung in den Arm.

Doch als die Zeitzeugen am Ende der Gedenkfeier ihre Erinnerungen an den tragischen Tag mit den Anwesenden teilen, brechen die alten seelischen Wunden wieder auf und tiefe Trauer fließt aus ihnen heraus.

Die Verstorbenen – so sie die Feier verfolgen sollten – können sich sicher sein, dass sie auch 20 Jahre nach ihrem Tod in den Herzen der Angehörigen weiterleben.

Was damals geschah

Bruno Wegmüller und seine Familie war damals eigentlich schon im Bett, als er einen Donner hörte und aus dem Fenster sah. „Mein erster Eindruck war, da fällt etwas herunter“, erinnert er sich bei der Gedenkfeier. „Dann sind wir auf den Balkon rausgegangen und etwa 150 Meter von uns sahen wir das Heckteil von der Tupolev brennen.“

Aber auch da konnte er noch nicht begreifen, was vor sich ging. „Die 112 zu rufen, war mir nicht möglich. In dem Zustand, in dem ich war, war ich nicht in der Lage, die 112 zu wählen. So tief saß mir der Schock“ Die Erinnerungen an die Nacht und die folgende Suchaktion wühlen ihn stark auf.

Zum 20. Jahrestag stellt der Verein Brücke nach Ufa Bilder des baschkirischen Fotografen Ramil Kilmamatov aus, der 2019 im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Seine Fotografien des Flugzeugunglücks hat er dem Verein überlassen. (Foto: Michael Scheyer)

„Als ich eintraf herrschte eine chaotische Phase: Wo fangen wir an?“, erinnert sich Günther Feyhl, der damals für die Polizei im Einsatz war. Am Abend des Unglücks und in den folgenden Wochen sei er damit beschäftigt gewesen, die Zufahrtswege freizuhalten und zu verhindern, dass Schaulustige zur Unfallstelle gelangten.

„In meinen letzten drei Dienstjahren hat mich das nie losgelassen“, erklärt Feyhl, „auch in manchen Nächten nicht und zum Teil auch heute noch nicht“. Dankbar sei er auch heute noch den Rettungskräften und den Angehörigen für die menschliche Stärke, mit der sie das Ereignis bewältigt hätten.

Polizeisprecher Oliver Weißflog war damals für das technische Hilfswerk im Einsatz. Ihm sei die Akribie im Gedächtnis geblieben, mit der die Opfer identifiziert wurden: „Immer wieder kam die Frage auf, wie wir versichern konnten, dass jeder auch wirklich seinen Liebsten oder seine Liebste mit nach Hause nehmen konnte.“ Seit damals habe sich der Dank der Angehörigen für die große Mühe der Einsatzkräfte nicht verändert.

Zwei Kinder verloren

Tief berührend war, was Ljalja Shakurowa, die bei dem Unglück vor 20 Jahren eine Tochter und einen Sohn verlor und extra aus dem russischen Baschkortostan angereist kam, um an der Gedenkfeier teilzunehmen, ohne Vorbereitung mit den Anwesenden teilte. „Ich verneige mich vor Ihnen in tiefer Dankbarkeit“, übersetzte Nadja Wintermeyer, die Vorsitzende des Überlinger Vereins „Brücke nach Ufa“ vom Russischen ins Deutsche.

Ljalja Shakurowa hat am 1. Juli 2002 zwei Kinder verloren: einen Sohn und eine Tochter. Unvorbereitet teilt sie an der Gedenkfeier ihre Erinnerungen an ihre Ankunft in Überlingen vor 20 Jahren. (Foto: Michael Scheyer)

Als Ljalja Shakurowa damals am 4. Juli zusammen mit den Angehörigen in Überlingen eintraf, stand die Polizei Spalier. Und sie sei hindurchgegangen und habe den Männern in die Gesichter gesehen und Trauer und Mitgefühl erkannt. Und wenn sich ihre Blicke trafen, habe sie Tränen in den Augen der Männer gesehen. Und aus diesem Mitgefühl sei die Verbindung entstanden, die auch heute noch, 20 Jahre nach dem Unglück, bestehe. Und wenn sie zu ihren Kindern spreche, dann sage sie ihnen, dass ihre Opfer all das Gute und Warme hinterlassen haben. Das erfülle sie mit tiefer Dankbarkeit.

Auch Taras Kostenko ergriff das Wort unvorbereitet. Der Ukrainer aus Charkiw hatte damals seine Schwester verloren. All die Familien, die seine Schwester kennengelernt hatten, übersetzte Nadja Wintermeyer, nahmen am Freitagabend an der Trauerfeier bei der Gedenkstätte teil. Und alle hätten geweint. Das, was man dort fühle, sei kaum zu vermitteln. Das könne man niemals ausradieren. Auch die Zeit könne das nicht heilen, das stecke in einem fest.

Offizielle Einladung kam zu spät

Die meisten Angehörigen verfolgen die Gedenkfeier mittels Videoübertragung über das Internet. Denn leider hatten nur drei Menschen die Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen. Laut Wintermeyer wären 40 Personen gerne gekommen. Aber das Konsulat habe zunächst keine Einreisegenehmigungen erteilen wollen. Dafür habe es eine offizielle Einladung der Stadt Überlingen gebraucht.

Aber die habe damit bis Mitte Juni gewartet und das mit der Corona-Situation begründet. „Die verbleibenden zwei Woche waren dann viel zu kurz, um die Reisen zu organisieren“, erklärt Wintermeyer. „Immerhin sind ja auch die meisten Flüge aus Russland gestrichen worden.“

Wir wollen an Menschlichkeit, Freundschaft und Verbundenheit appellieren. Nadja Wintermeyer, Übersetzerin

Inwiefern wirft der Krieg seinen Schatten über das Gedenken? „Wir lassen den Krieg ganz weg“, sagt Nadja Wintermeyer, „weil es keinen Platz heute hat. Wir wollen an Menschlichkeit, Freundschaft und Verbundenheit appellieren. Das, was wir machen, ist schon ein Zeichen des Friedens. Und wir haben das Gefühl, dass es heute wichtiger denn je ist, dass man so etwas macht, ohne dass man über Waffenlieferungen und Kriegshandlungen spricht.“

So stehen sie also alle beisammen: Deutsche, Russen und Ukrainer, und sie essen selbstgebackenen Kuchen, sehen sich die ausgestellten Bilder des baschkirischen Fotografen Ramil Kilmamatov an, der 2019 verstorben ist und der Tausende Bilder vom Flugzeugunglück und dessen Folgen dem Verein überlassen hat. Sie stehen beisammen und tauschen sich darüber aus, was sie auf den Bildern sehen und über die Erinnerungen, die sie in sich tragen. Ihre Zusammenkunft macht deutlich, dass auch in schweren Zeiten Menschlichkeit überwiegen kann.

Neue Strophe, neues Buch

Der Überlinger Musiker Jens Lachenmeyer hatte zuvor noch eine fünfte, neue Strophe seines Liedes über das Flugzeugunglück vorgestellt, in der er die Verbundenheit der Menschen Russlands und Deutschlands besingt. Mittlerweile gibt es das Lied auch in russischer Sprache und es wurde von einer russischen Sängerin im Internet publiziert.

Zum 20. Jahrestag hat der Verein Brücke nach Ufa ein Buch herausgebracht mit dem Titel: Flugzeugkollision Überlingen – 20 Jahre, 20 Geschichten der Freundschaft. (Foto: Michael Scheyer)

Marina Galetskaya stellte zudem ein Buch vor, das der Verein „Brücke nach Ufa“ zum 20. Jahrestag herausgegeben hat mit dem Titel: „Flugzeugkollision von Überlingen – 20 Jahre, 20 Geschichten der Freundschaft. Dieses Buch, das alle Texte in russischer und deutscher Sprache enthält, ist im Buchhandel erhältlich und hat die Erzählungen der Menschen zusammengetragen, von denen einige auch an diesem Abend teilnahmen.

„Für mich gibt es ein Davor und ein Danach nach dem 1. Juli 2002“, sagte Bruno Wegmüller im Gespräch. „Es ist ein Tag, den ich mir immer im Kalender anstreiche, für die Begegnungen und Beziehungen, die da kommen werden. Wenn ich das so sagen darf, es gibt eine deutsche und eine russische Seele, und beide Seiten können viel voneinander gewinnen, wenn sie das wahrnehmen können. So sind tiefe Freundschaften entstanden.“