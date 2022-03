Erfolgreiches Qualifikationsturnier am SFZ Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr haben sich mehr als 30 Teams aus sechs Standorten des SFZ Südwürttemberg für den RoboCup 2022 angemeldet. Eines der Qualifikationsturniere für das Bundesfinale der GermanOpen, welches vom 22. bis zum 24. April in Kassel stattfindet, fand mit Unterstützung der Hochschule Mannheim am SFZ Standort Tuttlingen statt.

In der Kategorie Rescue Line folgen die selbstgebauten und eigenständig programmierten Roboter der SchülerInnen einer Linie durch eine vorgegebene Arena. Dabei müssen sie Hindernisse autonom erkennen und umfahren, an Kreuzungen eigenständige Abbiegeentscheidungen treffen und in einem abschließenden Raum Kugeln erkennen und selbstständig bergen. Dabei wird nach Altersstufen der SchülerInnen unterschieden, sodass die jüngeren TeilnehmerInnen bis 14Jahre in einer eigenen Klasse, Line entry, antreten.

In der Kategorie Line entry hat sich für das Bundesfinale, mit herausragenden 580 Punkten als Erstplatzierter, das Team „Wir gegen Goliath“ vom SFZ Überlingen qualifiziert. Zudem erreichten als Zweit- und Drittplatzierte mit 390 beziehungweise 180 Punkten die Teams „TeamVomLetztenPlatz“ und „ROPRO“, beide ebenfalls vom SFZ Überlingen, die Qualifikation für das Bundesfinale.

In der Kategorie Line hat sich das Team „Jak und Jonas“ vom SFZ Tuttlingen souverän mit 571 Punkten als Erstplatzierter für das Bundesfinale qualifiziert. Mit dabei in Kassel sind, ebenfalls vom SFZ Tuttlingen, die Teams „Offroad“ (2. Platz mit 344 Punkten) und „SFZ3“ (3. Platz mit 210 Punkten).

„Es war das erste Mal, dass ein Qualifikationsturnier an einem SFZ-Standort stattgefunden hat und viele SchülerInnen aus der Region einen ganzen Tag bei uns zu Gast waren. Die Freude der Teilnehmer über die Möglichkeit, sich wieder in Präsenz zu treffen und auszutauschen und das gemeinsame Erlebnis erzeugte eine unglaublich großartige Stimmung, bei der das Dabeisein zählte“, freut sich Standortleiter Manuel Vogel.