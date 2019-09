Eine Seebühne auf Zeit für Überlingen

Eine besondere Stahlkonstruktion sowie ein umfangreiches Programm: Das hat das Team der Landesgartenschau Überlingen am Dienstag vorgestellt. Die Geschäftsführer Edith Heppeler und Roland Leitner erklärten gemeinsam mit der Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Petra Pintscher die technischen Details der Bühne, die Überlingen 2020 bekommen soll.

Die Landesgartenschau habe sich für eine Bühne auf dem See und nicht auf Land entschieden, weil „wir nicht viel Fläche, aber den fantastischen See zur Verfügung haben“, sagte Edith Heppeler. Die Seebühne wird laut der Geschäftsführerin 24 mal 14 Meter groß sein und von einem weißen elf Meter hohen Rundbogenzelt überspannt werden. Sie soll sechs Meter vom Ufer entfernt und über 30 Meter Wassertiefe schwimmen. Dafür wurde ein Betonfundament mit zwei Gelenken gegossen, erklärte Heppeler die Konstruktion. An den Gelenken würden Stahlrohre befestigt, an denen dann die Bühne hängen werde.

„Für die Zuschauer soll es vor der Bühne eine Tribüne an Land geben. Bis zu 700 Personen werden auf der 31 Meter langen Gerüst-Tribüne mit drei Ebenen Platz finden“, erklärte Edith Heppeler. Es sei geplant, Tribüne und Bühne durch eine drei Meter breite Brücke zu verbinden. Im Gegensatz zu der Bühne wird die Tribüne nicht überdacht sein, sagte Edith Heppeler und betonte: „Wir sind eine Freiluftveranstaltung.“

Aufbau im Frühjahr

Während die Verankerung der Bühne bereits im See ist, werden die restliche Konstruktionen sowie Bühne und Tribüne im Frühjahr aufgebaut werden, kündigte das Team an. Da es sich um eine temporäre Bühne handele, werde sie im Herbst wieder abgebaut, informierte Roland Leitner. Die Bühne soll laut dem Geschäftsführer etwa 300 000 Euro gekostet haben und ist nach ihrem Sponsor „Sparkasse-Bodensee-Bühne“ benannt. Heppeler sagte, das Konstrukt sei auf 150 Künstler ausgelegt und werde von der Firma Quadrex gebaut. Für die Konstruktion mussten Herausforderungen wie Wellenschlag und Wind mit eingeplant werden, sagte Roland Leitner.

„Das haben wir alles gut hinbekommen, sodass wir das Veranstaltungsprogramm gut planen können“, fügte Edith Heppeler an. Auch erste Höhepunkte des Programms stellten die beiden Geschäftsführer vor. „Es wird für jeden was dabei sein, wir haben einen großen Blumenstrauß zusammen gestellt“, versprach Edith Heppeler. So soll es an den insgesamt 26 Wochenenden circa 3000 Veranstaltungen und jeden Monat ein großes Event geben.

Als besonderen Programmpunkt machte die Geschäftsführerin auf Jan Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria aufmerksam, der 15. Mai 2020 auftreten wird. Für die jüngeren Besucher kündigte sie ein Konzert von Lotte am 11. Juli an. Neben einer Opernvorführung 1. August, soll laut den Geschäftsführern unter anderem auch ein Wassersport-Festival stattfinden.

„Uns ist wichtig, dass es mit verschiedenen Reihen eine gewisse Regelmäßigkeit gibt“, sagte Heppeler und wies auf Veranstaltungen wie eine Tanzreihe in der Beach-Bar jeden Mittwochabend und das Sportangebot „Fit im Park“ hin. Auch Poetry Slams, Lesungen, Open Air Kino, Vorführungen und Gottesdienste sind geplant. Als „Highlight des Herzens“ bezeichnete Heppeler die Blumenschauen in der Kapuzinerkirche. Dort sollen alle 14 Tage neue Blumenausstellungen gezeigt werden. „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man jeden einzelnen Wechsel der Blumenschauen mitbekommt“, meinte Roland Leitner.