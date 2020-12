Einbruch in Büros der Überlinger Stadtverwaltung

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend und Montagmorgen in die Räume der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße eingebrochen. In dem Gebäude brach er laut Polizteibericht mehrere Büros teilweise mit brachialer Gewalt auf und durchsuchte sämtliche Schränke und Ablagen. Das Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt, jedoch dürfte der Einbrecher hauptsächlich auf der Suche nach Bargeld gewesen sein. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt nach erster Schätzung mindestens 12 000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in dem Fall.