Einbrecher steigt in Bäckerei ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag um kurz nach 2.30 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Wiestorstraße in Überlingen eingebrochen. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendete er mehrere Tabakwaren. Der Wert des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07551 / 8040 zu melden.