Einbrecher scheitert mit seinem Plan

Wie eib Sicherheitsdienst am Montag festgestellt hat, hat ein unbekannter Täter am Wochenende versucht, das Haupttor zu den Rosennobelgärten in der Überlinger Krummebergstraße aufzubrechen. Der Unbekannte hatte laut Polizei bereits an dem massiven Holztor mit einem Werkzeug gehebelt, dann aber aufgegeben. Dennoch beläuft sich der angerichtete Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Personen, die am Samstag oder Sonntag Verdächtiges bei dem Eingangstor beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, zu melden.