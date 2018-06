Sachschaden von rund 1000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die in der Nacht zum Samstag, zwischen 21.30 und 4.45 Uhr, in den Lidl-Einkaufsmarkt am Oberriedweg in Überlingen eindrangen.

Hierzu waren die unbekannten Täter vermutlich über das Regenablaufrohr auf das Dach des Gebäudes geklettert und anschließend über ein Oberlicht in den Verkaufsraum der Bäckerei eingestiegen. Dort konsumierten sie zum Verkauf bestimmte Getränke und verließen den Tatort anschließend wieder über das Oberlicht. Um Täterhinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/8040.