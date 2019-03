Ein Glashaus für die Überlinger Kakteen

Überlingen bekommt anlässlich der Landesgartenschau 2020 ein neues Pflanzenhaus. Das Glashaus soll gleich zwei Bestimmungen gerecht werden. Denn bevor dort die Kakteensammlung der Stadtgärtnerei einziehen wird, präsentiert sich dort das Land Baden-Württemberg. Beim „Treffpunkt Baden-Württemberg“ werden während der Landesgartenschau Ministerien und nachgeordnete Behörden ihre Arbeit vorstellen. Es sind nicht nur Ausstellungen geplant, sondern auch kulturelle Veranstaltungen.

Das Glashaus entsteht auf einer Fläche von 750 Quadratmetern. Es ist 30 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu zehn Meter hoch. Laut Beschreibung der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH wird es aus Isolierglas und als dreischiffige, höhengestaffelte Bogenanlage im Stil einer Basilika gebaut. Wie OB Jan Zeitler berichtete, belaufen sich die Kosten auf 1,3 Millionen Euro, von denen das Land Baden-Württemberg die Hälfte, also 650 000 Euro übernimmt. Sobald die Landesgartenschau vorüber ist, soll das Pflanzenhaus seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden.

Ein Platz fürs ganze Jahr

Dann darf dort ein Großteil der Kakteensammlung der Stadt Überlingen einziehen, die insgesamt rund 5000 Exemplare umfasst. Manche der Pflanzen sind bis zu 100 Jahre alt, sechs bis sieben Meter hoch und mit Topf und Erde bis zu 300 Kilogramm schwer. Bisher können die Kakteen im Sommer im Stadtgarten bewundert werden. Zum Überwintern müssen sie allerdings von den Gärtnern jeden Herbst ins Warme gebracht werden. Mit dem neuen Pflanzenhaus ist das nicht mehr notwendig. Denn dann dürfen die Kakteen aus ihren Töpfen heraus und werden in den Boden gepflanzt. Im Glashaus haben sie das ganze Jahr über optimale Wachstumsbedingungen.

Beim offiziellen Spatenstich am Donnerstagvormittag wurde der Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler von Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Regierungspräsident Klaus Tappeser und den drei Landtagsabgeordneten Martin Hahn (Grüne), Klaus Burger (CDU) und Klaus Hoher (FDP) unterstützt. Der Bau des Pflanzenhauses sei bereits bei der Bewerbung der Stadt Überlingen für die Landesgartenschau 2009 ein fester Bestandteil des Konzepts gewesen, sagte Zeitler. Der Standort direkt am Bodenseeufer in der Bahnhofstraße sei „umkämpft“ gewesen. Zeitweise war auch ein Standort im Stadtgarten im Gespräch.

Auch die Planung des Gebäudes lief nicht ganz reibungslos ab. Denn der erste Siegerentwurf, den ein Hamburger Architekturbüro eingereicht hatte, war laut Zeitler weder funktional noch bezahlbar. Also entschied sich die Stadt zu einer zweiten Ausschreibung, die vor allem unter funktionalen Gesichtspunkten erfolgen sollte. Den Zuschlag bekam diesmal die niederländische Firma Smiemans Projecten, die auf den Bau von Glashäusern spezialisiert ist. „Das Pflanzenhaus wird eine weitere Attraktion für Überlingen“, ist OB Zeitler sicher.

„Das Konzept von Landesgartenschauen soll die Städte verändern und ihren Zustand verbessern“, sagte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU). Überlingen sei zwar schon attraktiv, solle aber noch besser und schöner werden. Sie betonte, dass das Glashaus gleich zwei Nutzungsanforderungen erfüllen soll. Wenn dort im ersten Schritt während der Landesgartenschau der „Treffpunkt Baden-Württemberg“ einziehe, präsentieren sich dort Ministerien und nachgeordnete Behörden wie Regierungspräsidien. „Es soll das ganze Land abbilden“, sagte sie. In wechselnden Ausstellungen sollen die vielfältigen Aufgaben präsentiert werden, die im Land bearbeitet werden. Außerdem solle der Treffpunkt eine Plattform für vielfältige Begegnungen sein, Veranstaltungen sollten möglichst alle Altersgruppen ansprechen.

Renaturierung des Ufers

Regierungspräsident Tappeser betonte, dass das Pflanzenhaus ein „Symbol für die Umsetzung der Strukturpolitik“ sei. Schließlich müssten die Strukturen des Landes „up to date“ gehalten werden. „Auch gut laufende Orte wie Überlingen brauchen ein Refreshment“, sagte er, was auf Deutsch soviel bedeutet wie „Erfrischung“. Die Renaturierung des Ufers sei eines der wesentlichen Kriterien der Landesgartenschau in Überlingen.