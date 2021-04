Ein 81-jähriger Rollerfahrer wird bei einem Unfall verletzt.

An der Einmündung Sankt-Ulrich-Straße/Nußdorfer Straße hat sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 81-jähriger Fahrer eines Motorrollers leichte Verletzungen zuzog. Der 56-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Renault von der Sankt-Ulrich-Straße nach links in die Nußdorfer Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden 81-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, woraufhin der Rollerfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.