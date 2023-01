Dreikönigstauchen in Überlingen: Taucher heben Schatz aus dem Bodensee

Zum Internationalen Dreikönigstauchen in Überlingen sind am Morgen des Dreikönigstags Hunderte Taucher ins kühle Nass gestiegen - bei rund 7 Grad Wassertemperatur. Ihr Ziel ist es, eine Schatztruhe zu finden und zu bergen. Insgesamt kamen knapp 300 Taucher an den Bodensee.

Die Tauchgruppe Überlingen veranstaltet die Aktion, die in diesem Jahr zum 50. Mal stattfindet. Laut Organisatoren ist es die größte Wintertauchveranstaltung in Europa.

Ein Taucher steigt mit einer goldfarbenen Krone in den Bodensee. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Dass das Dreikönigstauchen in Überlingen stattfindet, liegt für die Veranstalter auf der Hand: "Ist doch gerade der Überlinger Bereich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter eines der beliebtesten Tauchziele in Mitteleuropa", heißt es vonseiten der Taucher. Die Steilwand aus Molassefelsen, die sich rund um Überlingen erhebe, habe ein Gegenstück unter Wasser: "Zwischen 30 und 60 Meter geht es dort senkrecht hinab. Überhänge oder gar kleine Höhlen machen jeden Tauchgang zu einem beeindruckenden Erlebnis."

Die glücklichen Schatz-Finder kommen in diesem Jahr vom Tauchclub Singen und heißen Pascal Epp, Nicolai Bestek und Manuel Sigwart. Sie stießen in rund 40 Metern Tiefe auf die verzierte, fast 25 Kilogramm schwere Schatzkiste und dürfen sich nun am Inhalt erfreuen. Die ist natürlich nicht mit einem echten Schatz gefüllt, vielmehr lagen Gutscheine und Rum darin. Daneben gab es Metallgegenstände, um sie schwerer zu machen.

Unterstützt wurde die Tradition von der DLRG.