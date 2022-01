Drei Männer sollen auf Frau eingeprügelt haben

In einer Gaststätte in Überlingen soll es am Freitag gegen 23.45 Uhr zu einem handfesten Streit gekommen sein. Wie die Polizei berichtet, erhielt eine 18-jährige Frau nach einem Streitgespräch mit einer dreiköpfigen Männergruppe einen Schlag ins Gesicht. Dadurch ging sie zu Boden, wo sie dann noch zwei bis dreimal mit den Füßen getreten wurde. Sie erlitt Schmerzen im Gesicht und am Rücken. Die drei unbekannten Männer flüchteten. Das Polizeirevier Überlingen sucht Zeugen, unter Telefon 07551 / 80 40.