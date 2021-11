Das Festival mit Beethovens Kammermusik steht in Überlingen auf der Agenda. Von Freitag, 12. November, bis Sonntag, 14. November, finden im Kursaal drei Konzerte des Internationalen Konzertrings Überlingen statt. Die Veranstalter der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft e.V. bieten dem Konzertpublikum ein Beethoven Festival der Kammermusik mit vier Künstlern der jungen Generation.

Das erste Konzert findet am Freitag, 12. November, um 20 Uhr im Kursaal statt, diesem folgt das zweite Konzert am Samstag, 13. November, um 20 Uhr, sowie das Abschlusskonzert am Sonntag, 14. November, als Matinee-Konzert um 11 Uhr. Die vier Solisten Ryo Yamanishi (Klavier), Miku Arizono (Klavier), Sabin Laviniu Penea (Violine) und Judith Wagner (Violoncello) spielen Kammermusik der Beethoven Zeit.

Dabei erklingen die Orchester Ouvertüren zu „Egmont“ und „Leonore lll“ von Ludwig van Beethoven in einer Fassung für vierhändiges Klavier aus der Zeit Beethovens. Außerdem erlebt das Publikum Klaviertrios und Sonaten von Schubert, Mozart und Schumann.

Karten gibt es bei der Tourist-Information Überlingen, Telefon 07551 / 94 71 523 und bei allen Reservix-Verkaufsstellen. Online-Tickets unter: www.ueberlingen-bodensee.de und www.pb.reservix.de.