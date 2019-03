Dirigenten dringend gesucht

Ganz im Zeichen der Neuwahlen des Präsidiums und der Ehrung von verdienten Mitgliedern ist die Hauptversammlung des Blasmusikverbandes Bodenseekreises gestanden. Zahlreiche Vorstände, Dirigenten und Vereinsfunktionäre der 60 Mitgliedskapellen waren nach Owingen gekommen.

Präsident Walter Stegmaier konnte in seiner Mitgliederstandmeldung ein durchaus positives Ergebnis verzeichnen. Insgesamt musizieren knapp 5000 Musikanten im Bodenseekreis, wobei davon 1678 unter 18 Jahre alt sind. Besondere Sorge mache Stegmaier allerdings die Versorgung der Kapellen mit geeigneten Dirigenten. Probleme gebe es weniger bei den „großen Kapellen“, wo oft auch eine Musikschule angekoppelt sei, sondern vielmehr bei kleinen Landkapellen.

Besonders stolz zeigte sich Stegmaier über die Gründung des grenzübergreifenden Vereins der „Blasmusikverbände der Bodenseeregion“. Hier hatten sich im vergangenen Oktober alle Blasmusiker aus Liechtenstein, Österreich, Deutschland und der Schweiz zu einer 708 Vereine umfaassenden Dachorganisation zusammengeschlossen.

Bei den turnusmäßigen Wahlen gab es dann zahlreiche Veränderungen in der Besetzung des Präsidiums. Präsident Walter Stegmaier aus Salem und seine Vizepräsidenten Manfred Ehrle (Tettnang) und Egbert Benz (Markdorf) traten zwar wieder an und wurden auch einstimmig bestätigt, allerdings mussten alle nachfolgenden Ämter neu besetzt werden. Geschäftsführerin Ivonne Schäfler übergab ihr Amt an Alexandra Hermle-Frassmann aus Hödingen und Jens Hacker-Brücker löste Rainer Geister als Vorsitzender der Musikkommission ab. Neue Beisitzer wurden Rainer Gutemann (Bermatingen) und Klaus Willauer vom Musikverein Friedrichshafen-Berg. Zudem wurden die sieben Bezirksvorsitzenden als beratende Mitglieder in das Präsidium berufen.

Traditionell nimmt die Ernennung von Ehrenmitgliedern einen breiten Raum bei der Veranstaltung ein. In diesem Jahr konnten zehn neue Ehrenmitglieder für ihr mindestens 50-jähriges aktives Engagement in den jeweiligen Heimatvereinen ernannt werden. Eine besondere Ehrung erfuhr Präsident Walter Stegmaier: Er wurde von Walter Schiele vom Landesverband Baden-Württemberg für seine 20-jährige Funktionärstätigkeit mit der „Ehrenmedaille in Gold“ ausgezeichnet.