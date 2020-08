Diebstahl von Fahrrädern: Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag hat ein Dieb sowohl im Strandweg beim Ostbad wie auch in der Christophstraße am Fahrradständer zwei mittels Schloss gesicherte Mountainbikes im Gesamtwert von rund 5300 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Während der Täter im Strandweg ein schwarzgraues Aluminium-Mountainbike der Marke Wilier mit auffallend roten Griffen samt Satteltasche gestohlen habe, habe er in der Christophstraße ein schwarz-silber-rotes E-Mountainbike der Marke Rotwild mit einem schmalen, rot umrandeten Sattel entwendet.