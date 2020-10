Dieb stiehlt Auto in Überlinger Tiefgarage

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr ein Auto aus einer Tiefgarage in der Friedhofstraße entwendet. Bei dem Auto handelt es sich um einen nahezu neuen roten VW Golf GTI. Auffälliges Merkmal sind die am Wagen angebrachten rot-schwarzen Felgen, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich zu melden unter Telefon 07551 / 80 40.