Dieb ist vertieft in seine „Arbeit“

Ein 32-jährgier Mann war am Montag gegen 21 Uhr am Überlinger ZOB wohl recht vertieft in seine Tätigkeit: Er schlich zunächst in verdächtiger Art und Weise um abgestellte Fahrräder herum und machte sich schließlich an diesen zu schaffen. Nachdem eine daraufhin verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, konnten die Beamten den Mann dabei beobachten, wie er versuchte, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Erst nach einer direkten Ansprache nahm der 32-Jährige die Polizisten wahr. Zaghafte Versuche einer Ausrede scheiterten, bei einer folgenden Durchsuchung konnten mehrere Front- und Rücklichter sowie weiteres Fahrradzubehör bei ihm aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass der 32-Jährige dieses zuvor an abgestellten Rädern demontiert und entwendet hat. Gegen ihn wird nun entsprechend ermittelt.