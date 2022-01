Dieb bestiehlt Seniorin

Ein Dieb hat am Montag gegen 12.15 Uhr in der Lippertsreuter Straße in Überlingen eine 78-jährige Frau auf dreiste Art und Weise bestohlen. Die Seniorin war im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts unterwegs, als ihre Stofftasche auf den Boden fiel. Der Täter nutzte diese Gelegenheit, nahm das Portemonnaie und entwendete einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag daraus, bevor er die Flucht ergriff. Er ist laut Polizeibericht 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 11,85 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und Jeans.