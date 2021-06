Die Vermessung des Bodenseekreises

Noch bis Donnerstag, 1. Juli, geht es im und am Landkreispavillon auf der Landesgartenschau in Überlingen um Linien und Flächen: Das Vermessungsamt des Bodenseekreises stellt sich und seine Arbeit vor. Alte Karten der badischen Landesvermessung von 1880 zeigen beispielsweise auch historische Resultate dieser wichtigen Tätigkeit, wie das Landratsamt mitteilt. Wie genau mit moderner Vermessungstechnik gearbeitet wird, können Besucher auch am eigenen Leib erleben und die eigene Körpergröße mittels Winkel- und Streckenmessung ermitteln lassen. Das Ergebnis gibt es urkundlich zum Mitnehmen. Die Vermessungsaktion findet im Außenbereich des Pavillons und nur bei gutem Wetter statt.