Die Jungs vom Bodensee singen den Landesgartenschau-Song

„Auf zu neuen Ufern“ heißt der Song der Landesgartenschau in Überlingen. Gesungen wird das Lied von den Jungs vom Bodensee – Alexs Tylla und Reiner Jäckle. „Auf zu neuen Ufern“ sei eine Herzensangelegenheit des Duos, schreiben die Jungs in einer Pressemitteilung. Entstanden ist das Lied bereits 2017.

Mehr als ein Jahr später als geplant wurde die Landesgartenschau Ende April eröffnet – aber eher im stillen und kleinen Rahmen. Eine große Eröffnungsfeier konnte aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden – und auch keine musikalische Begleitung. Denn die Landesgartenschau hat bereits seit einigen Jahren den Titelsong „Auf zu neuen Ufern“.

Der Songtext stammt aus der Feder von Reiner Jäckle. „Wir hatten schon länger die Idee dazu und konnten die Verantwortlichen der Landesgartenschau bereits 2017 überzeugen.“ Jäckle „kam auf uns zu und hat uns die Idee des Songs und eine erste Musikprobe vorgestellt“, sagt Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen. „Wir haben uns das angehört und Reiner Jäckle hat es geschafft, das gesamte Team sofort zu begeistern.“

Dabei passen das Konzept, der Song und die Veranstaltung perfekt zu den Jungs vom Bodensee, betont Alex Tylla, der zweite Sänger des Duos. „Wir wollen mit unseren Liedern die Schönheit des Bodensees musikalisch in die Welt tragen“, erklärt er. „Das ist mit dem Landesgartenschau-Song genauso.“ Mittlerweile haben die Jungs vom Bodensee das Lied auch schon reihenweise präsentiert, sei es 2020 auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart, auf der Landesgartenschau in Lahr 2018 oder auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. Natürlich durfte der Song bei den zahlreichen Auftritten in und um Überlingen in den vergangenen drei Jahren auch nie fehlen. So hat das Duo seine Zuhörer schon lange auf die Landesgartenschau eingeschworen.

Ob man das Duo allerdings auf dem Gelände einmal live sehen oder hören kann, ist nicht sicher, denn hierzu muss es die Corona-Situation zulassen. Allerdings hat jeder die Möglichkeit, den Landesgartenschau-Song herunterzuladen. Das Lied gibt es unter der Rubrik Downloads auf der Seite der Landesgartenschau Überlingen unter Presse und Allgemeine Downloads auf www.ueberlingen2021.de.