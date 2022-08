Die 1-Million-Euro-Frage: Gewinnt dieser Stockacher die Riesensumme?

In der heutigen Folge von "Wer wird Millionär" hat der Stockacher Heiko Schliek die Chance, den begehrten Hauptgewinn zu ergattern. Schon am 15. August wurde ein erster Teil seiner Teilnahme an der bekannten Quizshow ausgestrahlt. Vor der 8000-Euro-Frage war die Zeit jedoch um. Damit steigt der 49-Jährige heute wieder in die Show ein.

Schliek ist Hoteldirektor eines Kreuzfahrtschiffes und bringt von seinen Reisen viel Wissen und vor allem viele Geschichten mit. So hat er bei der Aufnahme der Sendung unter anderem von seiner Begegnung mit Nelson Mandela erzählt und enthüllt, wie viel Wahrheit in der Sendung "Das Traumschiff" steckt.

Aufgenommen wurden die Folgen mit Schliek schon vor einer ganzen Weile, doch noch darf niemand wissen, wie es ausgegangen ist. Das erfahren alle außer dem Kandidaten selbst erst in der Sendung am 22. August ab 20.15 Uhr auf RTL oder online im Stream bei RTL+.

"Wer wird Millionär" ist eine der erfolgreichsten Quizshows in Deutschland. Beantworten die Kandidaten 15 Fragen richtig, können sie mit 1 Million Euro nach Hause gehen. Die Hälfte des Weges hat Schliek schon geschafft und noch drei Joker zur Verfügung. Bei den ersten Fragen schien er sich meistens sehr sicher zu sein. Die Vorzeichen stehen also gut, dass sich der Trip zum Fernsehstudio in Köln für ihn gelohnt hat.