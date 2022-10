Deutsche Junioren Segel-Liga: Bodensee-Yacht-Club Überlingen erreicht erneut das Podium

Zum vierten Mal in Folge hat der Bodensee-Yacht-Club Überlingen die Saison in der Deutschen Junioren Segel-Liga auf dem Podium beendet. Im Jahr 2022 reichte es zu Platz drei. Den Sieg trug der Bocholter Yachtclub davon. Zweiter wurde der Bayerische Yacht-Club, den vierten Rang belegte der Württembergische Yacht-Club (WYC).

Das finale Event fand vom 21. bis zum 23. Oktober am Brombachsee in der Nähe von Nürnberg statt. Für den BYCÜ waren dieses Mal Steuermann Jonathan Steidle, Taktiker Leonardo Honold, Trimme Lasse Kenter und Vorschiff Gustavo Melcher am Start. Corona- und windbedingt wurde in dieser Saison nur das erste Event am Möhnesee durchgeführt, sodass laut BYCÜ-Mitteilung alle Segler am Brombachsee auf viele Rennen hofften. Trotz guter Windvorhersage konnten am Ende jedoch nur fünf Rennen gesegelt werden.

Die Überlinger Crew hatte mit den schwierigen Segelbedingungen zu kämpfen und erreichte den achten Platz, nur zwei Punkte hinter dem Vierten Berliner Yacht-Club. „Da zeigt sich wieder, wie knapp am Ende die vorderen Teams zusammenliegen“, so Steuermann Jonathan Steidle. Sieben Punkte besser schnitt der drittplatzierte WYC ab.