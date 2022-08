Deutsch to Go sucht noch Spazierpartner

Unter Federführung des städtischen Sachgebietes Integration werden haupt- und ehrenamtliche Akteure ab Donnerstag, 8. September, wieder mit der Aktion Deutsch To Go durchstarten – eine gute Möglichkeit für deutschsprechende Menschen, ein kurzweiliges, unverbindliches Ehrenamt zu übernehmen.

Die Aktion Deutsch To Go ermöglicht es, interessanten Menschen zu begegnen. Vielen Personen fehlten in Überlingen neben den noch jungen sozialen Kontakten vor allem Gelegenheiten, Deutsch zu sprechen. „Wir haben überlegt, wie der Rahmen von schulischem Stillsitzen gesprengt werden kann und wie wir Migranten und interessierte Unterstützer zusammenbringen. Aufgrund der positiven Erfahrungen der vergangenen Jahren wollen wir die Idee von Deutsch To Go am Mantelhafen im September wieder aufnehmen“, so Elke Dachauer, Leiterin des Sachgebiets Integration.

So sieht das neue Angebot aus: Ab dem 8. September sitzen immer donnerstags um 16 Uhr „Ansprechpartner“ auf der langen roten Bank am Mantelhafen. Sie warten dort auf Interessenten, die 45 Minuten lang bei einem Spaziergang ihre Sprachkenntnisse verbessern und einem Deutsch-Muttersprachler reden wollen. Interessenten, die nicht laufen möchten, können sich auch auf der Bank mit ihrem To-Go-Partner unterhalten. Wer sich vorher per E-Mail anmeldet, bekommt einen festen Spaziergänger zugeordnet, aber auch spontane Besuche sind willkommen.

Das Angebot gibt Migranten und Helfern die Möglichkeit, sich unverbindlich kennenzulernen. In Bewegung und ohne Leistungsdruck können Migranten ihre Deutschkenntnisse auffrischen und gleichzeitig neue Vokabeln lernen. So werden unkompliziert und ohne weiterreichende Verpflichtungen neue Kontakte geknüpft. Wer Lust und donnerstags Zeit hat, ist herzlich eingeladen, sich als Spazierpartner und Spazierpartnerin einzubringen.