Der Konzertring der Stadt Überlingen eröffnet seine Saison 2021

Auf dem Programm der Matinee am Sonntag, 26. September, um 11 Uhr im Überlinger Kursaal am See steht eine Lesung mit Musik zum 125. Todestag von Clara Schumann: „Vom Wunderkind zur Powerfrau“. Autor und Sprecher ist der künstlerische Leiter Georg Mais. Die aus Taiwan stammende Pianistin Ching-Fen Lee übernimmt den musikalischen Teil. Der 125. Todestag der Pianistin Clara Schumann, Ehefrau von Robert Schumann, in diesem Jahr bietet Gelegenheit, die Familie Schumann in Leben und Werk mit Anekdoten und nicht immer ganz ernst gemeinten Geschichten aus der Zeit durch Georg Mais darzustellen. Dabei soll auch die Beziehung der Schumann-Familie zum jungen Johannes Brahms zur Sprache kommen.Ching-Fen Lee, heute Dozentin für Klavier an der Musikhochschule Freiburg, spielt berühmte Werke von Clara Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms. Dabei erlebt das Publikum die Beethoven-Variationen von Robert Schumann und von Johannes Brahms die Variationen über ein Thema von Robert Schumann als Meisterwerke der romantischen Klavierliteratur. Herzlich willkommen zu dieser abwechslungsreichen Veranstaltung!

Karten sind zum Preis von 29 Euro in der Tourist-Information Überlingen, Landungsplatz 3-5, Telefon 07551 / 94 71 523 und bei allen Reservix-Verkaufsstellen erhältlich.Online-Tickets unter: www.ueberlingen-bodensee.de und www.pb.reservix.de