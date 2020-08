Das Überlinger Krankenhaus feiert sein 60-jähriges Jubiläum

Am 20. August 1960 wurde das Überlinger Krankenhaus seiner Bestimmung übergeben. Somit feiert die Klinik in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Heiß auf Eis“ spendierte die Klinikleitung über 500 Kugeln italienisches Eis für alle Mitarbeiter.

Nachdem der Überlinger Gemeinderat am 29. Juli 1957 beschlossen hatte, ein neues Krankenhaus zu bauen, fand am 21. April 1958 der offizielle Spatenstich durch den damaligen Bürgermeister Wilhelm Anton Schelle statt, heißt es in der Pressemitteilung. Noch im selben Jahr, nämlich am 12. Dezember 1958, wurde das Richtfest gefeiert.

60 Jahre später hat sich das medizinische Versorgungsspektrum deutlich vergrößert. Aus den ehemals zwei Fachabteilungen, der Chirurgie und Inneren Medizin, haben sich zehn medizinische Fachrichtungen entwickelt. Dazu gehören die chirurgischen Kliniken mit der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Gefäß- und Endovaskularchirurgie sowie die internistischen Kliniken mit der Allgemeinen Innere Medizin und Gastroenterologie, Kardiologie und Geriatrie und die Kliniken der Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Radiologie. Die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde wird als Belegabteilung geführt. Die Zahl der Operationssäle ist von damals vier auf heute insgesamt sechs gestiegen.

Damals wählte der Gemeinderat aus sagenhaften 230 Bewerbungen die beiden Chefärzte Dr. med. Korte für die Chirurgie und Dr. med. Thren für die Innere Medizin aus. Heute arbeiten zehn Chefärzte im Spital gemeinsam mit ihren Ärzte- und Pflegeteams. Pro Station wurden früher 35 Patienten versorgt, die in zwei Sechsbettzimmer, fünf Dreibettzimmern, drei Zweibettzimmern und zwei Einbettzimmern untergebracht waren. Heute sind auf den Stationen in einem Zimmer in der Regel zwei Patienten untergebracht – in Zeiten der Corona-Pandemie sind es ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich fast vervierfacht von damals 117 auf heute über 400.

Im Überlinger Spital wurde oft gebaut, um dem wachsenden Patientenzahlen und gestiegenen Ansprüchen an die medizinische und pflegerische Versorgung gerecht zu werden. 1983 wurde der Funktionsbau, in dem sich unter anderem der OP-Trakt befindet umgebaut, von 1998 bis 2000 folgte die Sanierung des Bettentraktes, in dem die Patientenzimmer untergebracht sind. 2007 übernahm der private Klinikträger Helios das Krankenhaus, heißt es in der Mitteilung. Daraufhin folgten viele große Bauprojekte, wie die Errichtung des Facharztzentrums 2009, welches 2011 Eröffnung feierte. Im selben Jahr zog die Endoskopie und Funktionsdiagnostik um, nachdem diese ebenfalls umgebaut wurde. Nur ein Jahr später, 2012, bekam das Spital ein MRT für die Kernspintomografie innerhalb der radiologischen Abteilung. 2013 folgte der Bau des Herzkatheterlabors und zuletzt der Neubau der geriatrischen Station im Süden der Klinik. Aktuell werden die Stationen des Bettentraktes nach den Bestimmungen des Brandschutzes umgebaut und modernisiert.