Das Turnierzugpferd Mischa Zverev muss bei den Überlingen Open aufgeben

Bitteres Turnierende für das Zugpferd: Mischa Zverev hat sein Achtelfinale am Donnerstagnachmittag gegen den an Position zwei gesetzten Tim Handel bereits nach knapp 20 Minuten aufgeben müssen. Turnierdirektor Markus Dufner ist dennoch zufrieden, einen Profi dieser Güte überhaupt einmal nach Überlingen bekommen zu haben. Das honorierten auch die Zuschauer.

Schon bei den Trainingseinheiten von Mischa Zverev, dem Bruder des derzeit verletzten deutschen Ausnahmespielers Alexander Zverev, standen viele Fans am Platz. „Er musste viele Autogramme schreiben, es gab viele Selfie-Wünsche“, sagt Dufner. „Zverevs Teilnahme war schon so etwas wie ein i-Tüpfelchen für unser Turnier.“ Sowohl bei Zverevs Duell in der ersten Runde gegen den tschechischen Qualifikanten Adam Jurajda als auch am Donnerstagnachmittag beim Spiel gegen Handel war die Anlage des TC Überlingen „rappelvoll“, wie Dufner stolz berichtete. „Das war ein echtes Highlight für uns und schon ein bisschen außergewöhnlich.“

Nach nicht einmal 20 Minuten war der zweite Auftritt des ehemaligen Weltranglisten-25. aber schon wieder vorbei. Nach dem 0:6 im ersten Satz gab Zverev auf. „Man hat ihm angesehen, dass er nicht auf der Höhe war“, meinte Dufner. „Das war natürlich schade.“ Das spielerische Niveau ist aber auch so hoch. Lucas Gerch, der topgesetzte Spieler, ist die Nummer 370 der Tennis-Weltrangliste, dazu sind einige der besten deutschen Nachwuchsspieler zu den Überlingen Open gekommen. Auch der deutsche Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann schaute am Bodensee vorbei. „Ich bin absolut zufrieden mit dem Feld“, sagte Dufner. Das Turnier dauert noch bis Sonntag.