Das Team von Pauline 13 in Überlingen freut sich über ein weiteres Dienstfahrzeug

Vergangenen Herbst eröffneten die Ambulanten Dienste der Pauline 13 den zweiten Standort in der Hohle Straße 7 in Überlingen. Nun konnte auch der Bedarf an einem weiteren Fahrzeug gedeckt werden, wie der Ambulante Dienst mitteilt. Die Aktion Mensch förderte den Wagen mit einem Kostenanteil von 70 Prozent und leiste damit einen Beitrag zur ambulanten Versorgung von Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Foto: Pauline 13