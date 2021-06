Das steht auf der Landesgartenschau in Überlingen an

Auf der Landesgartenschau sind in den nächten Wochen mehrere Veranstaltungen geplant, über die das Team der Landesgartenschau in einer Pressemitteilung informiert.

Eine neue Rose erhält am Freitag, 11. Juni, in den Menzinger Gärten einen neuen Namen. Die Rosentaufe findet zwischen 11 und 12 Uhr mit der deutschen Rosengesellschaft und dem Züchterhaus Rosen Tantau statt.

Vom ersten Sämling bis zur Taufe dauert es laut Pressemitteilung acht bis zehn Jahre. Die Kletterrose aus dem Haus Rosen Tantau hat pinkfarbene kleine Blüten und duftet.

Im Grünen Salon, in den Villengärten, geht es, ebenfalls am Freitag, 11. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr, um „Perspektive Zukunft – Nachdenken über Klima und Umwelt im Grünen Salon. Sonett – so anders. Ursprung, Produkte und Qualität“.

1977 gegründet, zähle Sonett aus dem Deggenhausertal zu den Pionieren in der Herstellung von ökologischen Wasch- und Reinigungsmitteln. Ein wesentlicher Impuls für die Gründung des Unternehmens sei die Sorge um die Qualität des Wassers gewesen.

Auf der Aktionswiese am Uferpark können Kinder ab zwei Jahren am Samstag, 12. Juni, zwischen 11 bis 17 Uhr, unter dem Motto „Ein schöner Ort – Spielkästen für Kinder“ Gold ausgraben, Magnete auftürmen, Zaubersand formen, Filzmäuse füttern, Schätze sortieren, Mehl mahlen und fühlen. Für die Kleinsten (null bis zwei Jahre) biete ein geschützter Bereich allerlei Entfaltungsmöglichkeiten.

Ein Märchen-Schauspiel für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren gibt es am Sonntag, 13. Juni, von 15 bis 15.45 Uhr, bei der Sparkasse-Bodensee-Bühne am Uferpark. Das Theater Claudius Hoffmann zeigt das Märchen „Der Junge mit der Glückshaut“, auch bekannt als „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ von den Brüdern Grimm. Während Claudius Hoffmann erzählend in die verschiedenen Rollen schlüpft, spielt Dorle Ferber - passend zum Märchen - die verschiedenartigsten Töne auf Violine, Gitarre, Flöten oder einer hohl klingenden Bambuswurzel, so die Pressemitteilung weiter.

„Baden-Württemberg macht Spaß“ mit Dui do on de Sell, Gernot Haßknecht und Heinrich del Core heißt es am Donnerstag, 17. Juni, von 20 bis 22 Uhr, auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne am Uferpark. „Baden- Württemberg macht Spaß“ ist ein Comedy- und Kabarett-Festival auf Tournee im Land. Jeder Künstler zeigt laut Pressemitteilung auf der Landesgartenschau 30 Minuten lang das Beste aus seinen aktuellen Programmen. Durch den Abend führt SWR1-Moderatorin Stefanie Anhalt. SWR1 Hörfunk präsentiert die Veranstaltung, zeichnet den Abend auf und sendet im Nachgang die schönsten Ausschnitte.