„Da haben einige offenbar den Schuss nicht gehört“ - Ärger zwischen Narren und Polizei geht weiter

Das sagen die Narrenvereinigungen

Karl Haller ist Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, der auch Mitglied in der Interessensgemeinschaft Häfler Narrenzünfte (IGHN) ist. Dieser Verein hat schon im August vergangenen Jahres die Fasnet in Friedrichshafen für abgesagt erklärt, und viele Zünfte haben sich den Seegockeln, wie die Zunft des Häfler Vereins heißt, angeschlossen.

Über die Überlinger Narren sagt Karl Haller: „Du versuchst alles zu vermeiden, um die Pandemie nicht voranzutreiben, und dann sieht man so etwas. Da kocht es in einem. Ich war sehr überrascht, als ich das gesehen habe.“ Er aber schaue viel lieber nach Friedrichshafen und sehe, dass sich die Mitglieder des Vereins allesamt an die Vorgaben halten würden. „Ich bin stolz auf diesen Verein und auf alle Hästräger der Narrenzunft Seegockel und der benachbarten Zünfte, die sich an diese Vorgabe gehalten haben und damit Vorbild sind. Wir haben keinen Fall, dass irgendjemand mit dem Häs gesprungen ist und wir haben keinerlei Ärger diesbezüglich“, sagt er und kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Narren in Rottweil.

Der Alemannische Narrenring (ANR) war am Montag nicht erreichbar.

Auch die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN) meldet sich zum Thema zu Wort: „Eine Zunft hat nicht in der Hand, wenn einzelne Mitglieder sich nicht an die Regeln halten“, sagt Otto Gäng, Ehrenzunftmeister der Historischen Narrenzunft Markdorf und Vize-Präsident der VSAN. Trotzdem sei es schlecht, wenn das Verhalten einiger weniger die Fasnet in ein negatives Licht rückt. „Das fällt zurück auf die Zünfte und das ist gerade für so traditionelle Zünfte wie Überlingen, Elzach und Rottweil nicht schön“, sagt Otto Gäng. Von den 68 Zünften aus dem Südwesten, die im VSAN organisiert sind, ist ihm kein vergleichbarer Fall bekannt. Auch die VSAN hatte schon früh entschieden, dieses Jahr auf Fasnetsveranstaltungen zu verzichten.

Sowohl die Überlinger wie auch die Rottweiler Zünfte sind seit 1953 aus dem VSAN ausgetreten und seit 1963 Mitglied im Viererbund. (bbb/ras)