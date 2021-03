Corona-Fälle in der Schulgemeinschaft Brachenreuthe

In den Camphill-Schulgemeinschaften in Brachenreuthe sind 25 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um Jugendliche mit Behinderung und sie betreuende Mitarbeitende und Lehrkräfte des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums. Darüber informieren die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Beim regulären Antigen-Schnelltest eines Mitarbeiters wurde demnach in der vergangenen Woche eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Weitere Schnelltests am Arbeitsplatz des Mitarbeiters entdeckten die asymptomatischen Fälle bei den Jugendlichen in der Wohngruppe und weiteren Kontaktpersonen. Die Ergebnisse der Schnelltests wurden mittlerweile durch PCR-Analysen bestätigt. Die Analysen ergaben außerdem, dass es sich um den sogenannten Wildtyp des Virus handelt und nicht um eine der Mutanten.

Das Gesundheitsamt Bodenseekreis hat das Infektionsgeschehen als Ausbruch eingestuft. Die aktuellen Maßnahmen am Standort erfolgen damit in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Überlingen und dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises. Es erfolgen systematische, flächendeckende Tests. In Koordination mit dem Gesundheitsamt, wird der interne medizinische Bereich in Brachenreuthe eine hohe Testfrequenz aufrechterhalten, um mögliche weitere Infektionen zu entdecken. Hierbei kommen nicht nur Antigen-Schnelltests, sondern auch PCR-Tests zum Einsatz.

Im bisherigen Verlauf der Pandemie gab es laut Mitteilung an den drei Standorten der Camphill Schulgemeinschaften nur isolierte oder zu isolierende Einzelfälle von infizierten Personen in der Mitarbeiterschaft. Der Betrieb der Einrichtung konnte im „geregelten Pandemie-Modus“ mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen weitgehend aufrechterhalten werden.

Die jetzige Quarantäne von als Kontaktpersonen identifizierten Mitarbeitenden stellt die Betreuung der Kinder und Jugendlichen allerdings vor große organisatorische Herausforderungen. „Die Bereitschaft aller Mitarbeitenden zur Bewältigung der Krise ist dennoch sehr hoch und wir sind optimistisch, den derzeitigen Ausnahmezustand in enger Zusammenarbeit mit Gesundheits- und Ordnungsämtern wieder schnellstmöglich in einen geordneten Betrieb zu führen.“

In den Camphill Schulgemein-schaften Brachenreuthe leben und lernen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ziele sind die größtmögliche Selbständigkeit und Selbstbestimmung, die Zukunftsperspektiven und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Die Schulgemeinschaft ist neben Bruckfelden/Frickingen und Föhrenbühl/Heiligenberg ein Internatsstandort des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Internat.