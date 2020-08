Corona-Besucheransturm: Sipplingen darf auch Parkplätze nicht mehr sperren

Von Deutsche Presse-Agentur

Rund 80 Kilometer entfernt von Lindau am Bodensee hat die Polizei in der Schweiz drei Touristen tot geborgen. Die drei Spanier wurden nach Polizeiangaben wohl bei einer Canyoning-Tour von einem Unwetter überrascht.

"Wir gehen von vier toten spanischen Touristen aus", sagte Hanspeter Krüse der Kantonspolizei St. Gallen in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Ein vierter Mann wurde allerdings bisher nicht am Unglücksort - der Parlitobel-Schlucht im Kanton St.