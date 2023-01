Champhill Schulgemeinschaft Brachenreuthe gewinnt Social Media Preis

30 Projekte haben zwischen den Jahren auf der sozialen Plattform Facebook um Aufmerksamkeit gekämpft, denn das Stadtwerk am See rief zum jährlichen Social-Media-Wettbewerb. Bei diesem Teil des Stadtwerk am See-Zukunftspreises bestimmt die Bevölkerung den Gewinner. 500 Euro gehen an das Projekt, das die meisten Stimmen sammelt.

Die Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe entschied in diesem Jahr das Rennen für sich. Insgesamt 356 Stimmen gingen an das Natur- und Artenschutz-Projekt. „Über den Social Media Wettbewerb präsentieren wir alle Bewerber der Öffentlichkeit und binden die Facebook-Gemeinschaft in die Bewertung ein“, so Susi Mikulic, Projektleiterin beim Stadtwerk am See. „Es ist spannend zu beobachten, welche Projekte auf der sozialen Plattform das Rennen machen, und meistens, so wie auch dieses Mal, ist es ein Krimi bis zum Schluss“.

Camphill-Mitarbeiterin Antje Großmann freut sich riesig. „Die Nachricht über den Gewinn hat uns den Start nach den Ferien sehr versüßt“. Sie ist eine von drei Verantwortlichen für die Gartenwerkstatt und Gartenklasse des Bildungsträgers und hatte das Bienenprojekt beim Wettbewerb eingereicht. „Mit unserer schuleigenen Imkerei möchten wir mit unseren Kindern und Jugendlichen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Naturschutz leisten“, erklärt Großmann das Projektziel. Umgesetzt wird es in zwei Stufen: im ersten Schritt wurde ein Bienenvolk angeschafft, anhand dessen die Schüler und Schülerinnen Einblick in das Leben eines Bienenvolkes und die Arbeit eines Imkers gewinnen. Das Projekt wird fächerübergreifend in den Lerninhalten aufgenommen und so in Wetter- und Pflanzenkunde, Werken, Kunst oder auch Deutsch und Mathe ergänzt.

Mit den 500 Euro vom Stadtwerk möchte die Camphill-Schulgemeinschaft nun die Stufe zwei in Angriff nehmen und zwei weitere Bienenvölker anschaffen.