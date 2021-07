Bus stößt gegen Gebäude

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr im Bereich des Mantelhafens in Überlingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, blockierte ein Lkw-Gespann die Hafenstraße, sodass ein in Richtung Mühlenstraße fahrender Omnibus-Lenker behindert wurde. Beim Versuch, durch die Engstelle zu rangieren, stieß der 45-Jährige mit seinem Bus gegen das Gebäude der Wasserschutzpolizei. Während der Gesamtsachschaden an Gebäude und Omnibus auf rund 4000 Euro beziffert wird, blieben der Fahrer und die neun Fahrgäste nach ersten Erkenntnissen unverletzt.