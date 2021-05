„Bunte Fahrräder“ stehen für Mobilität, Kreativität und Inklusion

Auf der Landesgartenschau Überlingen sind im Rahmen der Inklusiven Landesgartenschau verschiedene Veranstaltungen von und mit Menschen mit Behinderungen über den Sommer verteilt geplant. Die Aktion „Buntes Fahrrad“ präsentiert von Samstag, 22. Mai, bis Sonntag, 30. Mai, auf der Freifläche vor dem Landkreis-Pavillon kreativ gestaltete Räder, die in den Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätten (BBF) der Stiftung Liebenau in Uhldingen und Oberteuringen gestaltet wurden. Das berichtet die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung. Die Räder zeigten nicht nur die Bedeutung von Mobilität, sondern auch, dass jeder kreativ sein und so am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.

In der Bodenseeregion, mit ihrem ausgeprägten Radwegenetz, gilt das Fahrrad als besonderes Merkmal: Es steht für Bewegung in der Natur sowie für Mobilität. Diese spielt auch für Menschen mit Behinderungen eine große Rolle, wird für sie aber oft von Barrieren verhindert. In den BBF der Stiftung Liebenau in Oberteuringen und Uhldingen griffen Mitarbeitende und Beschäftigte diese Gedanken auf und gestalteten zusammen vier alte Fahrräder. Das i-Tüpfelchen für die Präsentation auf der Landesgartenschau bildet die Dekoration mit farbenfrohen Pflanzen, so die Pressemittieilung weiter.

„Die Klienten haben die Fahrräder mit Unterstützung der Mitarbeitenden selbst gestaltet und konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen,“ sagt Jens-Peter Martens, Leiter des Wohnhauses und des BBF in Uhldingen. Die Förderung von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen gelinge zum Beispiel mit kreativen Betätigungen. Jede und jeder könne nach den eigenen Fähigkeiten in künstlerische Prozesse eingebunden werden.

Die „Bunten Fahrräder“ passen perfekt zur Mobilitätswoche des Bodenseekreises, wie Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator & Projektmanagement im Landratsamt Bodensee, erklärt. Durch die ideenreiche Aufmachung erführen die vier alten Räder außerdem eine Aufwertung. „Und die Gestaltung hat ganz offensichtlich Spaß gemacht,“ so Haufs zum Ergebnis. Das Gemeinschaftsprojekt des Bodenseekreises und der Stiftung Liebenau ist somit eine „runde Sache“, resümiert er.