Bürgerforum befasst sich am 28. April in Owingen mit regionalem Entwicklungskonzept

Die beiden Landkreise Konstanz und Bodenseekreis bewerben sich gemeinsam als Region Westlicher Bodensee mit einem regionalen Entwicklungskonzept um Fördermittel aus dem EU-Programm Leader. In mehreren Beteiligungsworkshops, Analysen und Befragungen sind in den vergangenen Monaten Themen und Herausforderungen der Region und Grundlagen und Ziele für ein regionales Entwicklungskonzept erarbeitet. Den Abschluss dieses Beteiligungsprozesses bildet das Bürgerforum am Donnerstag, 28. April, von 19 bis 21.30 Uhr im Bürgerzentrum kultur|o in Owingen.

Laut Pressemitteilung wird dabei der Entwurf des Entwicklungskonzeptes vorgestellt, in das die Ergebnisse der Workshops eingeflossen sind. Die Ziele und Maßnahmen werden an diesem Abend abschließend diskutiert. Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und Initiativen, die an der Weiterentwicklung der eigenen Gemeinde und der gesamten Region interessiert sind, sind zur Teilnahme und Mitwirkung eingeladen.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung wird bis Montag, 25. April, online unter https://eveeno.com/buergerforum_bodensee erbeten. Vertiefende Informationen und Kontaktdaten finden Interessierte auf der Homepage www.leader-westlicher-bodensee.de