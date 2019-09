Brahms Requiem in Londoner Fassung

Großes Symphonieorchester auf zwei Klavieren – Das Brahmsrequiem in der Auferstehungskirche Überlingen: Am kommenden Samstag, 21. September, um 18 Uhr ist genau diese Situation in der Auferstehungskirche Überlingen zu erleben. Ein „Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms wird aufgeführt. Das Heinrich-Schütz-Vocalensemble, unterstützt von Dorothea Randecker (Sopran) und Amadeus Bärtsch (Bariton), gestaltet die Gesangspartien. Brahms hat mit dieser Musik ein Schlüsselwerk der europäischen Musikgeschichte geschrieben und es sei, so die Pressemitteilung des Veranstalters, „völlig zurecht eines der am meisten aufgeführten chorsinfonischen Werke“. Die Tradition der bürgerlichen Gesangsvereine war Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt. Und jede mittelgroße Stadt hatte mindestens einen großen Oratorienchor mit oft bis zu 150 oder gar 200 Mitgliedern. Heute sind die Chöre meistens kleiner und oft sind anspruchsvolle Kammerchöre mit nur noch wenigen Singenden pro Stimmen besetzt. Da wäre es vermessen, mit einem großen Symphonieorchester aufzufahren, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Schon bald nach der Uraufführung hat man in London die Erstaufführung in England mit Brahms eigener Fassung für Klavier zu vier Händen gestaltet: die Geburtsstunde der Londoner-Fassung. Maria Pasini aus Sipplingen und Jakob Siecke aus Bodman, unterstützt durch Peer Kaliss aus Konstanz an den Pauken, werden zusammen mit dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble unter der Leitung von Bezirkskantor Thomas Rink das berührende Werk erklingen lassen. Für einmal tritt der farbige und opulente Orchesterklang in den Hintergrund.

Wie alle Sommerkonzerte der Auferstehungskirche findet auch dieser Abend bei freiem Eintritt statt. Die Ausführenden freuen sich über großzügige Spenden am Ausgang.