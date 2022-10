Bodensee-Literaturpreis geht an Verena Roßbacher

Seit 1954 wird der traditionsreiche Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen alle zwei Jahre vergeben. In diesem Jahr erhält ihn die Schriftstellerin Verena Roßbacher für ihr bisheriges literarisches Werk, teilt die Stadtverwaltung mit.

Verena Roßbacher wurde 1979 in Bludenz geboren und ist in Vorarlberg sowie in St. Gallen aufgewachsen. Mit ihrer Familie lebt sie heute in Berlin. Wie die Verwaltung weiter schreibt, hat Verena Roßbacher bereits vier Romane veröffentlicht und viel Lob erhalten, allerdings bisher noch keinen Literaturpreis. Zuletzt ist in diesem Jahr der Roman „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“ erschienen.

Die Jury des Bodenseeliteraturpreises würdigt Verena Roßbacher für ihre sehr eigene Stilistik, die überbordende Phantasie und das Arrangement ihrer Romane. Mit ihrem Erzählen fängt sie „sehr präzise den Zeitgeist und die von der Unterhaltungskultur und Warenwelt geprägte Alltagskultur“ ein, heißt es. Verena Roßbacher ist die 43. Preisträgerin der Stadt Überlingen.

Der Bodensee-Literaturpreis wird am Sonnntag, 20. November, um 11.30 Uhr im Kursaal Überlingen überreicht. Die Laudatio hält Franz Hoben, der Leiter des Literarischen Forums Oberschwaben und Geschäftsführer der Literaturstiftung Oberschwaben.