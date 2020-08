Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Sonntagnachmittag in der der Straße „Henkerberg“ in Owingen den Blumenkasten an einer Gaststätte in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei.

Brandursächlich könnte eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe sein. Von dort griff das Feuer auf eine hölzerne Palisade über, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.