Blütenzauber mit Märchenabend und Farben-Workshop

Beleuchtete Gärten, Musik und feines Essen – was braucht es mehr für eine unvergessliche laue Sommernacht? Das Netzwerk Bodenseegärten veranstaltet am Wochenende vom 10. bis 12. Juni den fünften „Blütenzauber“. Erstmals nehmen Gärten aus allen vier Mitgliedsländern der Bodenseegärten teil. Am Blütenzauber im Juni öffnen 27 Anlagen rund um den See ihre Gartentür und locken mit verschiedenen Aktionen. Eine zweite Auflage mit der Langen Nacht folgt vom 2. bis 4. September.

Am Samstag, 11. Juni wird es im Museumsgarten in Überlingen literarisch. Im Rahmen vom Blütenzauber der Bodenseegärten entführt Johanna A. Wolf ihre Zuhörer ab 19.30 Uhr bei der spannenden und zugleich poetisch-orientalischen Märchenlesung „Das Bazilikonmädchen“ im abendlich beleuchteten Überlinger Museumsgarten in die Welt der Gärten. Karten für das Sprech- und Schauprogramm sind ab sofort in der Tourist-Information Überlingen, Telefon 07551/ 94 71 523 oder info@ueberlingen-bodensee.de erhältlich. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Museumssaal statt.

Im Überlinger Landgarten wird es bunt: Unter dem Motto „Farben natürlich!“ bietet Sonja Frick am Sonntag, 12. Juni von 14 bis 15.30 Uhr einen Pflanzen-Farben-Workshop an, bei dem sie zeigt, wie man aus gesammelten Blüten Farben gewinnt und aus diesen Kunstwerke zaubert. Außerdem ist der Garten in der Schreibersbildstr./ Ecke Wilhelm-Beck-Str. an diesem Tag von 12 bis 19 Uhr zur freien Besichtigung geöffnet. Die Aktion findet nur bei guter Witterung statt. Eine Anmeldung ist unter www.derlandgarten.org möglich.

Weitere Informationen zu den Aktionen in Überlingen sind unter www.ueberlingen-bodensee.de/veranstaltungen. Das gesamten Programm des „Blütenzauber der Bodenseegärten“ gibt es unter www.bodenseegaerten.eu