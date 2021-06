„Blaulichttag“ auf der Landesgartenschau Überlingen: Besucher haben das Gelände erkundet und konnten an den Stationen der verschiedenen Hilfsorganisationen und behördlichen Institutionen Informationen über deren Arbeit sammeln.

Im Uferpark war eine Menge für die Besucher geboten. Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellte ihre Ausrüstung vor und das Technische Hilfswerk Überlingen präsentierte eine Wasserpumpanlage, die bei Notfällen zum Einsatz kommt. Beim Polizeipräsidium Ravensburg konnte man einen Drohnen-Kontrollflug über dem Uferpark auf einem Bildschirm verfolgen oder ein Foto auf dem coolen Polizeimotorrad machen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe lockte mit der Ausstellung eines riesigen Unimog und eines Quads die Besucher an. Und für die kleinen Gäste wurde ein abenteuerlicher Bobbycar-Parkour aufgebaut.

Auch das Landeskommando Baden-Württemberg der Bundeswehr war mit einem Infostand auf der Aktionswiese im Uferpark vertreten und die Bundespolizei Konstanz präsentierte ihren Landrover. Das Kreisverbindungskommando Bodenseekreis und die Regionale Sicherungsund Unterstützungskompanie informierten ebenfalls über ihre Arbeit. Und nebenan in der Kuscheltierklinik konnten Kinder Teddybären unter Anleitung des Jugendrotkreuz Verbände anlegen und wurden so spielerisch an die Arbeit des Roten Kreuzes herangeführt.

Ein Besuchermagnet waren die Vorführungen des Hauptzollamtes Ulm, bei denen Rauschgiftspürhunde im Einsatz gezeigt wurden. Die Teams aus Kempten, Lindau und Ulm zeigten, wie Gepäckstücke und Menschen durchsucht werden. Gespannt verfolgten die Gäste wie die Hunde erfolgreich nach den Drogen suchten.

Auf dem Landungsplatz zeigten die Freiwillige Feuerwehr Überlingen verschiedene Fahrzeuge und schweres Gerät. Um 12 Uhr erfolgte die Kommandantenübergabe vom jetzigen Kommandanten Thomas Stollenwerk auf den neuen Kommandant Ludwig Ehing.