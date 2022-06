Bettelbetrügerinnen ergaunern Geld

Zwei unbekannte Bettlerinnen haben am Donnerstagnachmittag in Überlingen die Hilfsbereitschaft eines 75-jährigen Mannes schamlos ausgenutzt. Eine etwa 50 Jahre alte Frau, die mit ihrer rund 30-jährigen Begleiterin unterwegs war, sprach den Mann in der Fußgängerzone vor einer Bank an und gab eine akute Hilfsbedürftigkeit aufgrund ihres angeblich schwerkranken Kindes vor. Nachdem der Mann mehrere Hundert Euro übergeben hatte, forderten beide durch aggressives Betteln weiteres Geld, woraufhin er nochmals Geld abhob. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und nimmt Hinweise unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen. Die etwa 50-Jährige wird als ungepflegt, jedoch ordentlich gekleidet beschrieben. Sie hatte die Haare zum Zopf gebunden, trug eine dunkle Bluse oder einen Blazer, ein helles Hemd oder T-Shirt, einen dunklen Rock und helle Schuhe. Ihre Begleiterin wird als mutmaßlich osteuropäischen Ursprungs beschrieben und hatte dunkle Haare.