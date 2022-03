Betrunkener will Straßenverkehr regeln – und wird festgenommen

In Gewahrsam nehmen musste die Polizei am Dienstag, 29. März, einen 46-Jährigen, nachdem dieser gegen 20.15 Uhr in Überlingen versuchte, alkoholisiert den Verkehr anzuhalten und dabei mehrfach unachtsam auf die Fahrbahn trat.

Zunehmend aggressiv

Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden und sprachen ihn auf dessen gefährliches Verhalten an. Da sich der deutlich betrunkene Mann vollkommen uneinsichtig zeigte und weitere gefährliche Aktionen ankündigte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. In der Folge zeigte sich der 46-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte sich gegen die Maßnahmen zu wehren.

Auch auf dem Polizeirevier ließ er sich nicht beruhigen. Er wurde von den Beamten wegen seines psychischen Ausnahmezustandes letztlich in eine Fachklinik gebracht