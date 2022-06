Betrunkener Motorbootfahrer verscheucht Schwimmer und will vor der Polizei fliehen

Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag Aufregung an der Überlinger Seepromenade verursacht. Laut Polizeibericht steuerte er zwischen 00.10 und 00.30 Uhr ein Motorboot mit so hoher Geschwindigkeit im Bereich des Gästeanlegers am Mantelhafen, dass mindestens ein Boot durch Sog- und Wellenschlag beschädigt wurde.

Außerdem fuhr er laut Angaben mehrerer bislang nicht namentlich bekannter Zeugen derart nah im Bereich der Promenade, dass einige Schwimmer fluchtartig das Wasser verließen. Der Uferabstand wurde hier von Zeugen auf teilweise unter fünf Meter geschätzt, heißt es im Bericht weiter.

Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Das betreffende Boot fuhr anschließend in Richtung Hafen Wallhausen davon. Als der Bootsführer sowie weitere Personen dort das Boot verließen, wartete bereits die Polizei auf sie. Der Bootsführer versuchte sich laut Bericht zunächst einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen und zeigte sich sehr unkooperativ.

Nun wird er wegen verschiedener Delikte angezeigt. Die Wasserschutzpolizei Überlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Vorfall am Überlinger Yachthafen unter Telefon 07551/94959209.