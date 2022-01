Betrunkener Mann schlägt Scheibe ein

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagabend die Fensterscheibe einer Gaststätte in der Münsterstraße in Überlingen eingeschlagen. Der junge Mann, der nach seiner Tat flüchten wollte, aber von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde, zog sich dabei Schnittwunden an der Hand zu. Ein Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen, der rund 1,6 Promille Alkohol intus hatte, zur Versorgung seiner Wunden in eine Klinik. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.