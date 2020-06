Bei einem 36-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Dienstag gegen 22 Uhr in der Überlinger Mühlenstraße Alkoholgeruch wahrgenommen und deshalb einen Alkoholtest durchgeführt. Das berichtet die Polizei. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.