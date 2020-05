Betrunkene randalieren beim Landungsplatz

Gegen eine Gruppe von drei Männern und einer Frau musste die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.45 Uhr einschreiten, nachdem sie am Landungsplatz in Überlingen nicht nur gegen die Corona-Verordnung verstoßen, sondern auch lautstark randalierten und Passanten angepöbelt hatten. Das berichtet die Polizei.

Am Landungsplatz trafen die Polizeibeamten vor Ort auf drei deutlich alkoholisierte Personen. Diese zeigten sich uneinsichtig gegenüber der Aufforderung der Beamten, den Platz zu verlassen und sich ruhig zu verhalten. Auch nachdem Platzverweise ausgesprochen wurden, kehrte die Gruppe immer wieder schreiend und grölend zum Landungsplatz zurück. Nachdem einer der Männer mit einer Bierflasche warf, wurde er in Gewahrsam genommen. Eine Frau, die sich dem Platzverweis mehrfach widersetzte und dabei lautstark schrie, wurde wenig später ebenfalls in Gewahrsam genommen. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung müssen die Beteiligten nun mit Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.