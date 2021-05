Betrunkene Radfahrerin greift Einsatzkräfte an

Weil eine 53-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag in der Heiligenbreite alkoholbedingt gestürzt war und danach die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei körperlich und verbal angriff, ermittelt nun die Polizei gegen sie. Die Zweiradfahrerin war im laut Polizeibericht im Bereich eines Lebensmitteldiscounter-Parkplatzes gestürzt und hatte sich dabei eine leichte Kopfverletzung zugezogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 53-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,4 Promille fest. Die Frau verhielt sich sowohl an der Unfallstelle, als auch im Krankenhaus gegenüber den Einsatzkräften immer aggressiver, warf mit beleidigenden Äußerungen um sich und attackierte die Rettungswagenbesatzung.

Aufgrund ihrer Aggressionen wurde sie in Gewahrsam genommen. Beim Transport vom Krankenhaus zur Polizeidienststelle schlug sie einem Polizisten ins Gesicht und trat trotz Fixierung sowohl im Streifenwagen als auch in die Gewahrsamszelle um sich. Größere Verletzungen trug aber keine der eingesetzten Kräfte davon. Auf die 53-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.