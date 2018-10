Betrunkene droht mit Messer

Weil sie am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine Jugendliche erst beleidigt und dann mit einem Messer bedroht hat, muss sich eine 42-jährige Frau vor der Polizei verantworten. Die Jugendliche war zu Fuß auf dem Weg zu einem Einkaufsmarkt in Bambergen bei Überlingen als sie von der starkt betrunenen Frau beleidigt und bedroht wurde. Beamte des Polizeireviers Überlingen griffen die betrunkene Frau kurze Zeit später auf, überprüften deren Personalien und nahmen ihr das Messer ab. Das händigte sie den Beamten nach Aufforderung aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.