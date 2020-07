Betrüger stehlen mutmaßlich Handy

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „La Piazza“ in Überlingen sind am Donnerstag mutmaßliche Sammlungsbetrüger unterwegs gewesen. Laut Polizei haben sie die Leute angesprochen und um Unterschriften und Spenden gebeten. In diesem Zusammenhang wurde vermutlich durch Betrüger einem 17-Jährigen ein Mobiltelefon aus seinem Rucksack entwendet, vermutet die Polizei. Der Jugendliche war zuvor von einem Spendensammler angesprochen und so möglicherweise während des Diebstahls abgelenkt worden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt.