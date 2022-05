14-Jährige wird in Überlingen belästigt - Polizei sucht Zeugen

Eine junge Frau ist in Überlingen von einem etwa 50 Jahre alten Mann belästigt worden. Die Kriminalopizei sucht un Zeugen oder Menschen, die den Mann beobachtet haben könnten.

Die Jugendliche wurde am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr an der Bushaltestelle „Gewerbegebiet“ in der Lippertsreuter Straße von einem bislang unbekannten Mann belästigt.

Angaben der 14-Jährigen zufolge sei sie von dem Tatverdächtigen zunächst in ein Gespräch verwickelt worden. Im weiteren Verlauf habe sich der Mann unvermittelt angenähert und sie im Bereich des Kopfes geküsst.

Beschreibung der Person

Die Jugendliche flüchtete umgehend und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann wird als etwa 160 cm groß und füllig beschrieben.

Er fiel durch seine kurzen Haare sowie ein braungebranntes, faltiges Gesicht auf und hatte eine ältere Mütze und darüber einen blauen Fahrradhelm auf. Unterwegs war der Tatverdächtige mit einem alten blauen Fahrrad. Er soll mit leiser hoher Stimme gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Zeugen gesucht

Die Teenagerin gab weiter an, dass er nach Schweiß gerochen und offenbar zuvor Mülleimer nach Pfandflaschen durchsucht habe.

Laut eines Sprechers des Polizeipräsidium Ravensburg sind Hinweise auf den Mann ebenfalls wichtig, auch wenn diese nicht direkt mit dieser Tat zu tun haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 07541 / 70 10 zu kontaktieren.